Синоптики сказали про тепло до +8 градусов с мокрым снегом 17 декабря в Беларуси, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в Беларуси за погодные условия будут отвечать фронтальные разделы, а также теплые неустойчивые воздушные массы, которые распространяются с акватории Балтики. Будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега.
В ночные и утренние часы местами вероятен слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер окажется западным, северо-западным порывистым. Синоптики подчеркивают, что во многих районах Беларуси будет сильный порывистый ветер. В ночное время температура воздуха составит от −2 по северо-восточной части и до +6 по юго-западной. Днем будет от +1 до +8 градусов.
Ранее белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил про дожди и мокрый снег на неделе с 16 по 22 декабря.
Кстати, МЧС и Белгидромет предупредили о ветре до 26 м/с в Беларуси 16 декабря.
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