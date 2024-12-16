Синоптики сказали про тепло до +8 градусов с мокрым снегом 17 декабря в Беларуси

В ночные и утренние часы местами вероятен слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер окажется западным, северо-западным порывистым. Синоптики подчеркивают, что во многих районах Беларуси будет сильный порывистый ветер. В ночное время температура воздуха составит от −2 по северо-восточной части и до +6 по юго-западной. Днем будет от +1 до +8 градусов.