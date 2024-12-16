Свердловчанам рассказали где и за сколько можно найти живую елку на Новый год

Напомним, что за незаконную заготовку хвойного новогоднего дерева предусмотрено как административное, так и уголовное наказание. В первом случае штраф может достигать до 5 тыс. рублей для гражданских и до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Во втором случае, если ущерб лесному фонду оценят в более чем 5 тыс. рублей, нарушителей ожидает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей и лишение свободы на срок до двух лет. Все это не включает обязательной оплаты за каждое срубленное дерево и конфискацию инструментов для срубки.