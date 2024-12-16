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Министр сельского хозяйства назвал самые популярные сорта картошки в Беларуси

Министр сельского хозяйства озвучил самые популярные сорта картошки в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич назвал самые популярные сорта белорусского картофеля в интервью БелТА.

В качестве приоритета белорусов министр назвал вкусный картофель.

— Вкусными мы называем, как правило, сорта отечественной селекции, которые можно вовремя приобрести для сортосмены и сортообновления, — сказал Линевич.

А наиболее популярными сортами министр назвал давно известные «Скарб», «Журавинка», «Бриз», «Манифест». А также ряд новых сортов — «Першацвет», «Палац», «Мастак», «Юлия», «Десятка».

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