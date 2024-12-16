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На трассах в Башкирии ввели ограничения движения для автобусов и фур

В Башкирии ухудшилась погода.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии стремительно испортилась погода. Из-за напряженной ситуации на дорогах было принято решение ввести ограничения на трассах.

Как рассказали в Управлении дорожного хозяйства региона, с 12:30 запрет на движение большегрузов и пассажирского транспорта действует на пяти участках дорог:

— Белебей — Приютово, Белебей — Ермолкино в Белебеевском районе;

— Аксеново — Аксаково — Белебей в Белебеевском, Альшеевском районах;

— Стерлитамак — Федоровка, Мелеуз — Федоровка в Федоровском районе.

Об открытии дорог в Управлении сообщат позже.

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