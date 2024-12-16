Главную ёлку Хабаровска устанавливают в парке «Динамо»

В преддверии новогодних праздников в Хабаровске в парке «Динамо» идет активная подготовка к торжеству. Главным украшением праздничного городка станет внушительная ель высотой около 23 метров, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Зимнюю красавицу украсят более 200 ярких игрушек, 230 гирлянд, а также светодиодные снежинки, которые создадут по-настоящему волшебную атмосферу. Для подсветки ледяных фигур и композиций в этом году приобретено более 130 новых светильников. Ледяные композиции уже практически полностью установлены, а художники завершают их оформление.
На территории парка также строятся четыре горки для катания, которые наверняка станут одним из самых популярных развлечений как у детей, так и у взрослых. Ожидается, что финальное оформление парка будет завершено к 20 декабря, после чего городок откроет свои двери для посетителей. Праздничная атмосфера в «Динамо» будет радовать хабаровчан и гостей города вплоть до середины февраля.