Главную ёлку Хабаровска устанавливают в парке «Динамо»

На территории парка также строятся четыре горки для катания, которые наверняка станут одним из самых популярных развлечений как у детей, так и у взрослых. Ожидается, что финальное оформление парка будет завершено к 20 декабря, после чего городок откроет свои двери для посетителей. Праздничная атмосфера в «Динамо» будет радовать хабаровчан и гостей города вплоть до середины февраля.