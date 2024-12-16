Министр сельского хозяйства рассказал о белорусских хамоне, ветчине прошутто и по-пармски

Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич рассказал в интервью БелТА о белорусских хамоне, ветчине прошутто и по-пармски.
Аналогичный хамону импортозамещающий продукт относится, по словам министра, к новинкам.
— Он изготавливается по технологии производства сыровяленой продукции, предполагающей подбор мясного сырья и естественное созревание мяса, благодаря чему деликатес получает характерный вкус и аромат, — сказал Линевич.
Среди прочего он отметил запуск производства итальянских мясных разносолов, а именно — ветчины прошутто и по-пармски.
Также министр сельского хозяйства назвал самые популярные сорта картошки в Беларуси.
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