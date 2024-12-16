Белорус пытался впечатлить девушку и разбил чужой BMW, «попав» на 90 000 рублей

Белорус пытался впечатлить девушку, разбил чужой BMW, «попав» на 90 000 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что во время отдыха в курортном поселке Нарочь Мядельского района молодые люди решили послушать музыку в принадлежащем одному из них автомобиле BMW. Владелец машины был не против. Однако совершать поездки на ней он никому не разрешал.
В ведомстве добавили, что, выпив значительное количество алкоголя, молодые люди в тот момент, когда не было владельца авто, решили на нем прокатиться, чтобы произвести впечатление на девушку, которая отдыхала в той же компании.
Так, в момент поездки по Мядельской району водитель, находившийся за рулем BMW, неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. После этого машина выехала в кювет. В результате ДТП авто получило значительные механические повреждения.
Владелец, не обнаружив с утра свое авто, решил обратиться в милицию с заявление об угоне. Для установления причиненного материального ущерба была назначена судебная автотовароведческая экспертиза.
«Судебными экспертами установлено, что размер вреда, причиненного автомобилю “БМВ” в результате ДТП, составил более 90 000 рублей», — уточнили в пресс-службе.
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