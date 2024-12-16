В Челябинске предпринимателей заставят убрать незаконные ёлочные базары

Глава города напомнил, что штраф за ведение такой деятельности составляет 5000 рублей, однако порой этого недостаточно. Работа должна вестись комплексно. Прежде всего, места для продажи ёлок должны быть нанесены на карту и доведены до сведения предпринимателей. Другое дело, что желающих торговать ёлками превышает количество таких торговых мест. И тогда люди размещаются там, где посчитали нужным, мусорят, этот мусор разлетается от ветра. Нарушителей, по мнению мэра, нужно не только привлекать к административной ответственности, но и делать бизнес экономически нецелесообразным. Правоохранительные органы со своей стороны могут изъять продукцию, а в администрации будут выходить с инициативой повышения размера штрафа.