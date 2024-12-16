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В Челябинске предпринимателей заставят убрать незаконные ёлочные базары

В Челябинске отдельные предприниматели устраивают ёлочные базары в местах, не предусмотренных для такой торговли. Мэр Алексей Лошкин поручил провести проверку базаров, а также отметил, что штраф за ведение такой деятельности может быть увеличен. Сейчас он составляет 5000 рублей.

Источник: Pchela.News

Все незаконные ёлочные базары предпринимателей заставят убрать.

— В случае, где у нас не получается победить, что называется, таких нерадивых предпринимателей, будем вести работу вплоть до демонтажа и изъятия той продукции, которая существует, совместно с правоохранительными органами.

пригрозил Алексей Лошкин.

Глава города напомнил, что штраф за ведение такой деятельности составляет 5000 рублей, однако порой этого недостаточно. Работа должна вестись комплексно. Прежде всего, места для продажи ёлок должны быть нанесены на карту и доведены до сведения предпринимателей. Другое дело, что желающих торговать ёлками превышает количество таких торговых мест. И тогда люди размещаются там, где посчитали нужным, мусорят, этот мусор разлетается от ветра. Нарушителей, по мнению мэра, нужно не только привлекать к административной ответственности, но и делать бизнес экономически нецелесообразным. Правоохранительные органы со своей стороны могут изъять продукцию, а в администрации будут выходить с инициативой повышения размера штрафа.

экономика
торговля