В Тольятти завалена расчистка города от снега

По словам и. о. главы города в Telegram-канале, в ночь на 16 декабря, на магистральных дорогах было задействовано 26 единиц техники. Кроме того, бригады «ручников» расчищали остановки и подходы к ним. На этой работе было задействовано порядка 30 человек.