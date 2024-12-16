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«Зива» против Нового года: сильный ветер разбросал по площади Победы все праздничные украшения

Наводить порядок прибыли сотрудники МБУ «Чистота».

Циклон «Зива», нагрянувший в Калининградскую область, разбросал по площади Победы все новогодние украшения. На месте побывал фотокорреспондент «Клопс».

Ветер разгулялся не на шутку и повалил ночью несколько ёлок в кадках. Украшенные деревья, что установлены по парам, накренились, но устояли. Попадали и несколько световых фигур на круглых подставках. Наводить порядок в центре города прибыли сотрудники МБУ «Чистота».

В Центральном парке из-за шторма не стали запускать аттракционы, людей просят не гулять под деревьями.