«Зива» против Нового года: сильный ветер разбросал по площади Победы все праздничные украшения

Ветер разгулялся не на шутку и повалил ночью несколько ёлок в кадках. Украшенные деревья, что установлены по парам, накренились, но устояли. Попадали и несколько световых фигур на круглых подставках. Наводить порядок в центре города прибыли сотрудники МБУ «Чистота».