«Зива» против Нового года: сильный ветер разбросал по площади Победы все праздничные украшения

Циклон «Зива», нагрянувший в Калининградскую область, разбросал по площади Победы все новогодние украшения. На месте побывал фотокорреспондент «Клопс».
Ветер разгулялся не на шутку и повалил ночью несколько ёлок в кадках. Украшенные деревья, что установлены по парам, накренились, но устояли. Попадали и несколько световых фигур на круглых подставках. Наводить порядок в центре города прибыли сотрудники МБУ «Чистота».
В Центральном парке из-за шторма не стали запускать аттракционы, людей просят не гулять под деревьями.