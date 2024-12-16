Водители «скорой» ЦРБ Шолоховского района выступили с заявлением

Работники ЦРБ обвиняют в происходящем руководство, однако главный врач, похоже, также не может изменить ситуацию. По данным минздрава, в 2023 году глава больницы Сергей Кочуев стал самым низкооплачиваемым руководителем в регионе, получая всего 36 тысяч рублей в месяц.