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Водители «скорой» ЦРБ Шолоховского района выступили с заявлением

Водители «скорой помощи» центральной районной больницы Шолоховского района Ростовской области в станице Вешенская выразили недовольство по поводу ужасных условий труда и нарушений трудового законодательства.

Семеро из них записали видеообращение, в котором поделились своими проблемами с местными жителями.

По их словам, фактически в Шолоховском районе существует только одна бригада «скорой помощи», из-за чего врачи не успевают доезжать до всех нуждающихся. Также их не устраивает зарплата и постоянные переработки.

По их словам, руководство не реагирует на заявки о ремонте автомобилей, и многие машины находятся в неработоспособном состоянии. В таких условиях водители рискуют, выезжая на задания.

Работники ЦРБ обвиняют в происходящем руководство, однако главный врач, похоже, также не может изменить ситуацию. По данным минздрава, в 2023 году глава больницы Сергей Кочуев стал самым низкооплачиваемым руководителем в регионе, получая всего 36 тысяч рублей в месяц.

Последней каплей стало изменение условий трудового договора, согласно которому «скорая помощь» обязана перевозить пациентов без показаний для госпитализации. Водители устали работать почти бесплатно и не хотят подписывать новый договор.