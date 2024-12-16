СК проверит ситуацию с несостоявшейся эвакуацией из жилого дома в Ростове

В Ростове-на-Дону после несостоявшейся эвакуации жильцов дома начали процессуальную проверку в рамках статьи «Халатность» (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
— Сейчас проводится процессуальная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, — информируют в СК.
Напомним, следователи начали разбираться в ситуации после инцидента, произошедшего вечером 15 декабря на Чехова 94 В. Тогда жильцы неаварийного дома 1977 года постройки вызвали экстренные службы и спешно вышли на улицу.
Прибывшие на место происшествия представители местной власти и городского управления по делам ГО и ЧС выяснили, что «между вторым и третьим подъездами отслоилась штукатурка, и в деформационном шве образовалась трещина». Для контроля за ситуацией на стене установили специальные маячки. Людям после этого разрешили вернуться в свои квартиры.