СК проверит ситуацию с несостоявшейся эвакуацией из жилого дома в Ростове

Прибывшие на место происшествия представители местной власти и городского управления по делам ГО и ЧС выяснили, что «между вторым и третьим подъездами отслоилась штукатурка, и в деформационном шве образовалась трещина». Для контроля за ситуацией на стене установили специальные маячки. Людям после этого разрешили вернуться в свои квартиры.