Олбани
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд обязал частично снести «Харламов арену» на Пражской

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал компанию «ФТК» в течение 30 дней привести в порядок спортивный комплекс «Харламов арена» на Пражской улице, который вышел за границы земельного участка.

Здание было введено в эксплуатацию в 2020 году. Как отмечали в Смольном, объем инвестиций в арену составил порядка 700 млн рублей.

В апреле Госстройнадзор выявил, что с восточной стороны арены незаконно пристроили двухэтажный корпус площадью около 3,4 тыс. кв.м.

Об инциденте сообщили в комитет по контролю за имуществом. В итоге комитет подал иск в суд о сносе нелегальной пристройки. В «ФТК» подали встречный иск о сохранении здания.

В компании подчеркнули, что новый корпус появился в 2021 году в результате реконструкции и считается объектом незавершенного строительства.

Судебная экспертиза показала, что что пристройка соответствует строительным нормам, однако реконструкция привела к изменению границ здания и фактически к созданию нового объекта капитального строительства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге вернулись к проекту строительства спорткомплекса у Ольгинского пруда. Участок площадью 2,8 га пытаются застроить уже десять лет.