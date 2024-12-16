Суд обязал частично снести «Харламов арену» на Пражской

Здание было введено в эксплуатацию в 2020 году. Как отмечали в Смольном, объем инвестиций в арену составил порядка 700 млн рублей.
В апреле Госстройнадзор выявил, что с восточной стороны арены незаконно пристроили двухэтажный корпус площадью около 3,4 тыс. кв.м.
Об инциденте сообщили в комитет по контролю за имуществом. В итоге комитет подал иск в суд о сносе нелегальной пристройки. В «ФТК» подали встречный иск о сохранении здания.
В компании подчеркнули, что новый корпус появился в 2021 году в результате реконструкции и считается объектом незавершенного строительства.
Судебная экспертиза показала, что что пристройка соответствует строительным нормам, однако реконструкция привела к изменению границ здания и фактически к созданию нового объекта капитального строительства.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге вернулись к проекту строительства спорткомплекса у Ольгинского пруда. Участок площадью 2,8 га пытаются застроить уже десять лет.