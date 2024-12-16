За сутки в Алматы выпало 32% от месячной нормы снега

На борьбу с последствиями снегопада в Алматы мобилизованы коммунальные службы. В течение дня на улицах будут работать 605 единиц специальной техники и 1080 человек. Для предотвращения гололедицы с момента начала осадков 122 пескоразбрасывателя обработали дорожную сеть противогололедными материалами, использовав более 2065 тонн реагентов.