Как отмечают Китайский Новый год: даты, традиции и символика праздника

Празднование Китайского Нового года завершается Фестивалем фонарей, который проводится на 15-й день праздника — в ночь первого полнолуния. Традиция фестиваля зародилась во времена династии Хань, когда император распорядился зажигать фонари во дворце и на улицах в честь небесных духов и богов. Сегодня этот праздник стал торжеством света и надежды: люди устраивают шествия, поднимая фонарики в небо или опуская их на воду. В этот день принято загадывать желания и устраивать семейные посиделки.