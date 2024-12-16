На прошлой неделе в Казани появились на свет 385 детей

На прошлой неделе, с 9 по 15 декабря, в столице РТ появились на свет 182 мальчика и 203 девочки. Наибольший вес ребенка при рождении составил 4800 граммов, наименьший — 2030.
Популярными именами малышей стали Амир, Эмир, Тимур, Роберт, Мухаммад, Макар, Давид, Эмин, Эмиль, Артур, Амалия, Мия, Кира, Мирослава, Милана, Айлин, Камила, Эмилия, Асель, Диана, Ясмина.
Среди наиболее редких имен оказались Легендар, Идель, Сайдаш, Филипп, Усман, Елисей, Эрик, Кайнар, Ерофей, Святослав, Гарай, Исмаил, Сулейман, Эйла, Авелина, Инита, Эллария, Афина, Варвара, Николь, Лина, Хаят, Кайла, Дея, Зейнап.
Также за минувшую неделю в Казани поженились 179 пар, сообщили в управлении ЗАГС города.
Напомним, в этом году в медучреждениях столицы РТ приняли более 8440 родов. На свет появились свыше 8500 детей.