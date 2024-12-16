Олбани
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще 37 муниципальных платных парковок появятся в Екатеринбурге

Количество машиномест в уральской столице вырастет почти в два раза.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили о начале аукциона на право разработать схемы для 37 городских платных парковочных пространств, которые должны появиться в следующем году.

По задумке, сеть муниципальных парковок в уральской столице должна увеличиться еще в два раза — до 5376 на 101 локации.

Полный список парковок опубликован на сайте администрации Екатеринбурга.

С начала 2024 года оплата парковок принесла в городской бюджет более 30 миллионов рублей, рассказывали ранее в мэрии.

В 2025 году в уральской столице появится система резидентских платежей за пользование муниципальными парковками. Горожане смогут оформить «подписку» и безлимитно оставлять автомобили за небольшую сумму.