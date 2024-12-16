Еще 37 муниципальных платных парковок появятся в Екатеринбурге

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили о начале аукциона на право разработать схемы для 37 городских платных парковочных пространств, которые должны появиться в следующем году.
По задумке, сеть муниципальных парковок в уральской столице должна увеличиться еще в два раза — до 5376 на 101 локации.
Полный список парковок опубликован на сайте администрации Екатеринбурга.
С начала 2024 года оплата парковок принесла в городской бюджет более 30 миллионов рублей, рассказывали ранее в мэрии.
В 2025 году в уральской столице появится система резидентских платежей за пользование муниципальными парковками. Горожане смогут оформить «подписку» и безлимитно оставлять автомобили за небольшую сумму.