Три выходных будет у россиян перед Новым годом — белорусам придется работать

По графику, который ранее был утвержден российским правительством, понедельник, 30 декабря, у россиян будет выходным, но его придется отработать в субботу, 28 декабря. Благодаря этому переносу новогодние каникулы у граждан РФ будут непрерывными и продлятся 11 дней.