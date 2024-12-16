Три выходных будет у россиян перед Новым годом — белорусам придется работать

«У нас с 29-го по 31-е — три дня выходных. Работать-то все-таки надо», — сказал министр, его слова приводит РИА Новости.
По графику, который ранее был утвержден российским правительством, понедельник, 30 декабря, у россиян будет выходным, но его придется отработать в субботу, 28 декабря. Благодаря этому переносу новогодние каникулы у граждан РФ будут непрерывными и продлятся 11 дней.
При этом последняя рабочая неделя уходящего года будет шестидневной.
«Новогодние каникулы» у белорусов
У белорусов в 2023 году получилось без лишней суеты подготовиться к Новому году, так как 30 и 31 декабря пришлись на выходные дни (субботу и воскресенье).
В текущем году эти даты выпали на будние дни — понедельник и вторник. Таким образом, «новогодние каникулы» начнутся у граждан Беларуси с 1 января, который традиционно является выходным.
Вместе с тем, понедельник, 6 января, было решено перенести на субботу, 11 января.
Благодаря этому белорусы будут отдыхать целых четыре дня — с 4 по 7 января.
Что касается возможности перенести рабочую пятницу, 3 января, на какую-нибудь субботу, чтобы продлить себе праздничные «каникулы» до семи дней, в Минтруда и соцзащиты сообщили, что наниматель не имеет права на такой перенос.