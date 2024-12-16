Благотворительная федеральная акция «Елка желаний» стартовала в Екатеринбурге. Первый шар сняли спортсмены клуба «Архангел Михаил» и гости турнира RCC 21. Об этом сообщили в пресс-службе РМК.
— «Елка желаний» — один из самых популярных в России волонтерских проектов, который имеет поистине всенародный охват. Тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из многодетных и малоимущих семей присылают на проект письма со своими мечтами, и каждый житель страны может их исполнить, — рассказали в компании.
В 2024 году в Свердловской области акция проходит при поддержке Движения Первых и волонтерского центра РМК. Письма от детей с желаниями начали поступать еще в середине ноября. На данный момент их больше двух тысяч.
В прошлом году было исполнено больше 1,4 тысячи желаний. Дети мечтали отправиться на родину к Деду Морозу, увидеть Санкт-Петербург, попробовать себя в роли пилота и многое другое.