Акция «Елка желаний» стартовала в Екатеринбурге

— «Елка желаний» — один из самых популярных в России волонтерских проектов, который имеет поистине всенародный охват. Тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из многодетных и малоимущих семей присылают на проект письма со своими мечтами, и каждый житель страны может их исполнить, — рассказали в компании.