Жители Морозовска остались без электричества из-за упавшей ветки

16 декабря часть Морозовска Ростовской области оказалась временно обесточена из-за упавшей ветки. Об отключении и ремонтных работах людей заранее предупредил глава районной администрации Петр Тришечкин.
— Отключат электричество в центре Морозовска и на его южной стороне. На высоковольтную линию упала ветка дерева, требуется провести технические работы, — пояснил Петр Тришечкин.
Пост был опубликован около 10:30 утра. Ориентировочно, возобновить энергоснабжение должны были в течение часа после этого.