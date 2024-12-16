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Жители Морозовска остались без электричества из-за упавшей ветки

Часть Морозовска временно обесточили из-за упавшей ветки дерева.
Источник: Комсомольская правда

16 декабря часть Морозовска Ростовской области оказалась временно обесточена из-за упавшей ветки. Об отключении и ремонтных работах людей заранее предупредил глава районной администрации Петр Тришечкин.

— Отключат электричество в центре Морозовска и на его южной стороне. На высоковольтную линию упала ветка дерева, требуется провести технические работы, — пояснил Петр Тришечкин.

Пост был опубликован около 10:30 утра. Ориентировочно, возобновить энергоснабжение должны были в течение часа после этого.