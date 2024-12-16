Трамвайную остановку «Улица Краснознаменская» перенесут в Волгограде

В мэрии также заявили, что первый этап реконструкции в границах остановки «Детский центр» и стрелочного перевода по улице Голубинской близится к завершению. Сейчас специалисты занимаются подготовкой к возобновлению трамвайного движения, проверяя пути всеми типами подвижного состава.