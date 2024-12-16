Трамвайную остановку «Улица Краснознаменская» перенесут в Волгограде

Такое решение в связи с невозможностью монтажа остановочного павильона на прежнем месте приняли в администрации города Волгограда.
«Дaнное решение продиктовано отсутствием технической возможности установки павильона на прежнем месте. Рабочие уже приступили к оборудованию платформ и установке остановочных павильонов», — указывается в сообщeнии пресс-службы городской администрации.
В мэрии также заявили, что первый этап реконструкции в границах остановки «Детский центр» и стрелочного перевода по улице Голубинской близится к завершению. Сейчас специалисты занимаются подготовкой к возобновлению трамвайного движения, проверяя пути всеми типами подвижного состава.
Отмечается, что подрядчик провел демонтаж старой рельсошпальной решетки, подготовил щебеночно-песчаное основание и смонтировал новое полотно протяженностью 1300 метров.
В числе других выполненных подрядной компанией работ — замена опор, контактной сети, обновление переезда по улице Глубокоовражной.
Помимо обновления трамвайной инфраструктуры, рабочие заасфальтировали проезжую часть дороги, уложили на тротуарах плитку и высадили более ста деревьев различных пород.
Стоит отметить, что в Волгоградской области в рамках реализации комплексной программы по обновлению подвижного состава общественного транспорта за последнее десятилетие на городские маршруты вышли более 1000 новых машин.
Более того, на сегодняшний день парк пассажирского транспорта в Волгограде обновлен на 80%. Об этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров докладывал главе российского государства в конце 2023 года.