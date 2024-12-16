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Трамвайную остановку «Улица Краснознаменская» перенесут в Волгограде

Трамвай, двигаясь из центра города, теперь будет останавливаться на улице Краснознаменской ближе к остановке, расположенной по ходу движения в сторону «Детского центра».

Такое решение в связи с невозможностью монтажа остановочного павильона на прежнем месте приняли в администрации города Волгограда.

«Дaнное решение продиктовано отсутствием технической возможности установки павильона на прежнем месте. Рабочие уже приступили к оборудованию платформ и установке остановочных павильонов», — указывается в сообщeнии пресс-службы городской администрации.

В мэрии также заявили, что первый этап реконструкции в границах остановки «Детский центр» и стрелочного перевода по улице Голубинской близится к завершению. Сейчас специалисты занимаются подготовкой к возобновлению трамвайного движения, проверяя пути всеми типами подвижного состава.

Отмечается, что подрядчик провел демонтаж старой рельсошпальной решетки, подготовил щебеночно-песчаное основание и смонтировал новое полотно протяженностью 1300 метров.

В числе других выполненных подрядной компанией работ — замена опор, контактной сети, обновление переезда по улице Глубокоовражной.

Помимо обновления трамвайной инфраструктуры, рабочие заасфальтировали проезжую часть дороги, уложили на тротуарах плитку и высадили более ста деревьев различных пород.

Стоит отметить, что в Волгоградской области в рамках реализации комплексной программы по обновлению подвижного состава общественного транспорта за последнее десятилетие на городские маршруты вышли более 1000 новых машин.

Более того, на сегодняшний день парк пассажирского транспорта в Волгограде обновлен на 80%. Об этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров докладывал главе российского государства в конце 2023 года.