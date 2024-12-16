CК в Калининграде проверит данные о нападении собаки на ребенка

«В социальной сети сообщается, что 13 декабря текущего года в городе Калининграде агрессивное животное, находившееся на выгуле без намордника и поводка, в присутствии владелицы набросилось на мальчика на улице Куйбышева, укусив за спину. Отмечается, что после инцидента фигурантка скрылась, не оказав помощи пострадавшему», — говорится в релизе.