Очевидцы сообщают о многочисленных ДТП в Перми

Через несколько часов после утреннего коллапса в Сети продолжились публикации об авариях. Так, одна из них была замечена на пересечении улицы Чкалова и Комсомольского проспекта возле памятника «МиГ на взлёте». На кадрах, которые опубликовали пермяки, было заметно междугородний автобус, который врезался в легковой автомобиль с маркировкой такси.