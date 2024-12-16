Очевидцы сообщают о многочисленных ДТП в Перми

Очевидцы публикуют в социальных сетях информацию о многочисленных ДТП в разных районах Перми.
Днём 16 декабря в пермских телеграм-каналах были опубликованы сообщения о ряде дорожных аварий с транспортом, которые случились в краевой столице. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что происшествия начались в Перми ещё утром и привели к пробкам в центре города.
Через несколько часов после утреннего коллапса в Сети продолжились публикации об авариях. Так, одна из них была замечена на пересечении улицы Чкалова и Комсомольского проспекта возле памятника «МиГ на взлёте». На кадрах, которые опубликовали пермяки, было заметно междугородний автобус, который врезался в легковой автомобиль с маркировкой такси.
Около 13:30 жители Перми заметили ещё одно затрудняющее проезд ДТП. Грузовой автомобиль перевернулся во время аварии на улице Героев Хасана. На видео пермяки засняли небольшой грузовик, который опрокинулся на дорогу. Уточнялось, что движение на участке улицы возле ДТП затруднилось. В это же время другую начинающуюся пробку из-за аварии заметили в Орджоникидзевском районе.
«Перед кольцом в гору на Гайву, сейчас пробку насобирают», — рассказал автор публикации с видео в канале «ЧП Пермь».
В ролике водитель успел заснять два легковых автомобиля, которые столкнулись в микрорайоне Гайва. Одна из машин после удара оказалась в заснеженном кювете.
По данным Яндекс Карт, отметка о ДТП на Гайве была установлена пользователем в 14:09. Судя по снимку дорожной обстановки в городе, ряд аварий наблюдается в центре Перми и возле проспекта Паркового.
Напомним, утром 16 декабря пермяки сообщили о пробках на шоссе Космонавтов. В заторах автобусы отставали на 30 минут, преодолевая за это время расстояние между двумя остановками. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что, по словам очевидцев, причиной больших пробок стали сразу несколько ДТП, которые случились возле Центрального рынка. В одном из них пострадал междугородний автобус.