«Присвоение денег, прокалывание колес авто». В Минске назвали нарушения, которые попадают на камеры видеонаблюдения в подъездах домов

Частые нарушения, попадающие на камеры наблюдения, назвали в Минске. Подробности рассказала глава жилищно-строительного кооператива № 713 Наталья Яковлева, пишет агентство «Минск-Новости».
По ее словам, решение об установке камер было принято практически единогласно. Яковлева уточнила, что при помощи камер видеонаблюдения удалось выявить виновников, причастных к порче имущества, которые, к примеру, прокалывали колеса, разбивали стекла в автомобилях.
Она добавила, что как-то один из жильцов случайно оставил на детской площадке крупную сумму денег. Когда он понял, что они пропали, денежной суммы уже не было. Именно по записям смогли установить причастных к краже. Выяснилось, что деньги забрали маленькие дети, подумавшие, что они ненастоящие. Они с ними играли. В итоге, деньги вернули их хозяину.
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