«Присвоение денег, прокалывание колес авто». В Минске назвали нарушения, которые попадают на камеры видеонаблюдения в подъездах домов

Она добавила, что как-то один из жильцов случайно оставил на детской площадке крупную сумму денег. Когда он понял, что они пропали, денежной суммы уже не было. Именно по записям смогли установить причастных к краже. Выяснилось, что деньги забрали маленькие дети, подумавшие, что они ненастоящие. Они с ними играли. В итоге, деньги вернули их хозяину.