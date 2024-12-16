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Ростовчане в центре города остались без холодной воды из-за порывов

Центр Ростова-на-Дону остался отрезанным от цивилизации 16 декабря.

О порывах на водопроводах и отключения холодного водоснабжения сообщили в Департаменте ЖКХ и энергетики.

Сотрудники специальных служб работают на местах аварий в центре донской столицы. Порывы случились на улице Тургеневская и по переулку Безымянному. Без холодной воды остались проживающие по улицам Московская, Береговая и Профсоюзная. Также неудобства коснутся о проспекта Буденновского, улицы Скачкова, Республиканской и переулка Ставского.

Водоснабжения запустить обещают не раньше шести вечера. А пока жителям нужно запастись терпением и запастись всем необходимым в период ограничения.

ЖКХ