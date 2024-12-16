Ростовчане в центре города остались без холодной воды из-за порывов

Сотрудники специальных служб работают на местах аварий в центре донской столицы. Порывы случились на улице Тургеневская и по переулку Безымянному. Без холодной воды остались проживающие по улицам Московская, Береговая и Профсоюзная. Также неудобства коснутся о проспекта Буденновского, улицы Скачкова, Республиканской и переулка Ставского.