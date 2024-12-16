Депутат заявил, что около 3,5 миллиона белорусов проживают за рубежом

Депутат Палаты представителей, руководитель рабочей группы Национального собрания по делам белорусов зарубежья Владимир Гаврилович заявил, что около 3,5 миллиона белорусов проживают за рубежом. Его слова приводит БелТА:
— На сегодняшний день приблизительно 3,5 миллиона белорусов проживают за пределами Беларуси и существует 220 общественных организаций белорусов зарубежья.
Гаврилович отметил, что среди белорусов за рубежом есть те, кто является потомком выехавших в XVIII-XIX веках за пределы родины соотечественников. Вместе с тем, им удается сохранить национальную принадлежность. Они, по словам депутата, «гордятся тем, что они белорусы».
— И иногда даже, может, больше, чем мы с вами. И родной язык знают часто лучше, чем вы с вами, — сказал Гаврилович.
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