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Депутат заявил, что около 3,5 миллиона белорусов проживают за рубежом

Депутат Гаврилович заявил, что около 3,5 миллиона белорусов проживают за рубежом.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Палаты представителей, руководитель рабочей группы Национального собрания по делам белорусов зарубежья Владимир Гаврилович заявил, что около 3,5 миллиона белорусов проживают за рубежом. Его слова приводит БелТА:

— На сегодняшний день приблизительно 3,5 миллиона белорусов проживают за пределами Беларуси и существует 220 общественных организаций белорусов зарубежья.

Гаврилович отметил, что среди белорусов за рубежом есть те, кто является потомком выехавших в XVIII-XIX веках за пределы родины соотечественников. Вместе с тем, им удается сохранить национальную принадлежность. Они, по словам депутата, «гордятся тем, что они белорусы».

— И иногда даже, может, больше, чем мы с вами. И родной язык знают часто лучше, чем вы с вами, — сказал Гаврилович.

Тем временем министр сельского хозяйства рассказал о белорусских хамоне, ветчине прошутто и по-пармски. Также он назвал самые популярные сорта картошки в Беларуси.

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