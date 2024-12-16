Канье Уэcт заставлял Fat Joe 300 раз перезаписывать куплет в Pride N Joy

«Мои парни хотели его побить. Они такие: “Давай-ка ты, иди отсюда”», — поделился Fat Joe в проекте Iconic Track для GQ. Исполнитель уточнил, что, несмотря на сложности в студии, конечный продукт ему понравился. «Для меня большая честь работать с ним Он единственный парень, с чьей музыкой я сравниваю свою», — добавил артист.