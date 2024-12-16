В Омской области лишь 13% семей могут позволить взять в кредит недорогую машину

Лишь 13% омских семей могут себе позволить взять в кредит машину среднего ценового сегмента, следует из рейтинга РИА «Новости». Таким образом, в рейтинге по стране Омская область находится на 42-м месте.
Исследование учитывало два показателя — доля семей, которые могут позволить приобрести в кредит и содержать недорогой новый автомобиль (1,2 млн рублей) и семьи, которые могут себе позволить купить в кредит и содержать средний по стоимости новый автомобиль (2,9 млн рублей).
Исходя из этих данных, 13% омских семей могут взять в кредит недорогую новую машину, а 3,3% опрошенных могут купить в кредит средний по стоимости новый автомобиль.
Всего в рейтинг по доступности покупки автомобилей включили данные по 85 российским регионам.
На первом месте в рейтинге расположился Ямало-Ненецкий автономный округ — 54,7% и 26,3% соответственно, на втором месте оказалась Магаданская область — 44,5% и 18,5%, третье место занял Чукотский автономный округ — 43,2% и 18,5%.
Последние места в рейтинге занимают Дагестан — 3,7% и 0,9%, Чечня —2,4% и 0,6%, а также Ингушетия — 2,1 и 0,6%.