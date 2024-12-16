В Омской области лишь 13% семей могут позволить взять в кредит недорогую машину

Исследование учитывало два показателя — доля семей, которые могут позволить приобрести в кредит и содержать недорогой новый автомобиль (1,2 млн рублей) и семьи, которые могут себе позволить купить в кредит и содержать средний по стоимости новый автомобиль (2,9 млн рублей).