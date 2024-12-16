В Петербурге обсудили настоящее и будущее Арктики

Выступая на пленарном заседании, вице-президент «Норникеля» отметил, что Арктическая зона требует неклассических решений, потому что она отличается от всей остальной территории Российской Федерации. Он обратился к государству и к органам власти за помощью в решении вопроса доступного арендного жилья. «Только на стройках “Серной программы” у нас в пике одновременно работало от трех до четырех тысяч человек и более. Нам пришлось для них строить целый город для проживания. Почему бы не обратиться к опыту Дальнего Востока, и не строить в Арктике арендное жилье? И обеспечивать таким образом тех рабочих, которых мы привлекаем на перспективные проекты? — спросил топ-менеджер. — Я бы не был представителем бизнеса, если бы не обратился к государству и к органам власти за помощью в решении этого вопроса».