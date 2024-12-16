В Петербурге обсудили настоящее и будущее Арктики

Президент России еще в 2021 году поставил задачу вывести арктические регионы по всем ключевым социально-экономическим показателям на уровень не ниже среднероссийского. Главным вопросам этой повестки посвящен проходящий в Санкт-Петербурге международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Важный трек конференции — участие крупного бизнеса в арктической повестке страны, в частности, компании «Норникель», как одного из ключевых в регионе промышленных гигантов. Какие темы обсуждались на форуме, — в материале «Газеты.Ru».
«Арктика — это более четверти всей территории нашей страны, где проживают примерно 2,5 млн человек. Это 20 тыс. км нашей морской границы. Богатые месторождения природного газа, нефти, платиноидов, меди, титана и других полезных ископаемых (…) Сейчас там действуют крупнейшая в мире свободная экономическая зона и три территории опережающего развития. При поддержке государства реализуется почти тысяча проектов с объемом инвестиций порядка 2 трлн рублей, и это только частные инвестиции. Создаются также десятки тысяч новых рабочих мест», — говорил в октябре этого года в рамках стратегической сессии о развитии Арктической зоны РФ глава правительства Михаил Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что важно и дальше формировать «комфортные, качественные условия для проживания там людей, для ведения бизнеса, чтобы в полной мере раскрыть в макрорегионе экономический потенциал».
12−13 декабря в Санкт-Петербурге участники 14-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее» российские и зарубежные ученые, представителей бизнеса и власти представили свои лучшие практики и идеи для развития основных направлений жизни Крайнего Севера. Ключевыми темами стали благосостояние жителей Арктики и утверждение человекоцентричного подхода для северных регионов, Северный морской путь, а также обновление Стратегии развития Арктической зоны РФ.
Мастер-планы.
«Главный локомотив экономического развития Арктики, ее опора — это люди, решившие связать свою жизнь и судьбу с севером. По поручению президента Российской Федерации правительством утвержден перечень опорных населенных пунктов, имеющих стратегическое значение для обеспечения безопасности и логистики. В перечень устойчивого развития включены 16 агломераций, по каждой разработаны мастер-планы, с учетом мнения самих северян», — заявил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.
Этой теме на форуме была посвящена отдельная сессия «Арктический мастер-план: как реализовать задуманное», на которой представители Госдумы, профильных министерств и ведомств, а также крупного бизнеса обсудили задачи по приоритизации арктических регионов в нацпроектах, поставленных президентом.
«В разработанных уже сегодня к декабрю арктических мастер-планах и комплексных планах предусмотрены довольно амбициозные цифры: более 160 проектов, порядка 60 тыс. новых рабочих мест, прирост экономики. В ближайшие 2 пятилетки в Арктику планируются инвестиции в размере более 37 трлн рублей», — отметил модератор сессии директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов.
Директор департамента федеральных и региональных программ ГМК «Норильский никель» Алексей Пинчук рассказал о комплексной программе развития Норильска и представил примеры реализованных проектов.
Он отметил, что компания совместно с федеральным и краевым правительствами реализует масштабную программу развития города Норильска до 2035 года.
«За период 2021—2023 годов компания инвестировала более 23 млрд рублей в городские проекты и развитие инфраструктуры Норильска. В 2022 году был открыт комплексный центр социального обслуживания населения, включающий пожарную часть. Также завершен капитальный ремонт здания детского сада, построено два многоэтажных жилых дома в центре города, благоустроена территория и реализованы дополнительные проекты развития. Особо следует отметить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (3,6 млрд рублей) и ледовой арены (около 1 млрд рублей), призванных привлечь специалистов в город» — сообщил Алексей Пинчук.
Большое внимание уделено вопросу подготовки управленческих кадров.
Являясь новым инструментом стратегического планирования, мастер-планы требуют постоянного мониторинга и коммуникации с населением. Для их реализации государственным служащим нужны особые компетенции. Для Дальнего Востока подготовкой кадров занимается Тихоокеанский государственный университет. АГИКИ запустил образовательную программу «Мастер-планирование и управление развитием территорий в условиях приполярного климата».
Бизнес вкладывает.
Выступая на пленарном заседании вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев отметил, что Арктика должна стать комфортной средой для проживания.
«Речь идет о том, что вместе с правительством Российской Федерации, властями Красноярского края и Норильска ГМК реализует комплексный план социально-экономического развития города. Общая стоимость проекта — более 120 млрд рублей, из которых 81 млрд — доля “Норникеля”. Это и строительство детских садов, школ, реконструкция социальных объектов, модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры, реновация жилищного фонда Норильска. Все мероприятия комплексного плана разработаны на основе предложений и пожеланий норильчан», — заявил Андрей Грачев.
Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сахамин Афанасьев призвал арктические регионы обратить внимание на реализуемую «Норникелем» программу реновации в Норильске.
«Важно чтобы другие регионы брали эту работу на вооружение», — сказал он.
Также Андрей Грачев обозначил вопросы безопасности и экологического благополучия.
«Норникель» запустил несколько масштабных проектов, направленных на улучшение экологической обстановки в Норильске, в Мончегорске. По Мончегорску за последние два года снижение выбросов составило 85%. К этому же компания стремится и в Норильске. «Мы реализуем корпоративную программу “Чистый Норильск”. Ее общий бюджет составляет 40 млрд рублей. В течение 10 лет мы должны проделать большую работу. Уже сейчас демонтировали более 350 зданий, очищена территория около 4 млн квадратных метров. Подводя итог, мы говорим о том, что всего лишь за три года нам удалось сделать практически половину того, что было запланировано на 10 лет», — сказал топ-менеджер.
Серьезно инвестирует «Норникель» и в здоровьесбережение жителей регионов присутствия. В рамках программы «Корпоративная медицина» за минувшие пять лет компания ввела в эксплуатацию четыре медицинских центра: в Норильске, Дудинке, Мончегорске и Талнахе. В следующем году крупный центр планируется открыть и в Кайеркане. При этом, с учетом медицинских пунктов на предприятиях, общая сеть корпоративной медицины компании уже превышает 70 точек. «Это очень хорошая, умная и, самое главное, человеко-центричная программа, за счет которой мы дополняем системы государственной медицины, действующие в городах присутствия компании», — отметил Грачев.
«Норникель», напомнил топ-менеджер, «производит дорогие металлы, но самым драгоценным для нас является человек. Поэтому в центре внимания всех наших социальных программ — человека, его качество жизни».
Неудивительно, что расходы на социальные программы «Норникеля» растут ежегодно. Так, по итогам 2023 года они в сумме превысили 16,4 млрд рублей, что на 8% больше, чем было годом ранее. И не намерена сокращать эти расходы. «Несмотря на санкционное давление, несмотря на условия недобросовестной конкуренции, с которой мы столкнулись в нашей основной деятельности, компании удалось в полном объеме сохранить и социальные программы, и достаточно высокий уровень зарплат наших работников. И перейти от стратегии защиты к стратегии развития», — подчеркнул топ-менеджер.
Выступая на пленарном заседании, вице-президент «Норникеля» отметил, что Арктическая зона требует неклассических решений, потому что она отличается от всей остальной территории Российской Федерации. Он обратился к государству и к органам власти за помощью в решении вопроса доступного арендного жилья. «Только на стройках “Серной программы” у нас в пике одновременно работало от трех до четырех тысяч человек и более. Нам пришлось для них строить целый город для проживания. Почему бы не обратиться к опыту Дальнего Востока, и не строить в Арктике арендное жилье? И обеспечивать таким образом тех рабочих, которых мы привлекаем на перспективные проекты? — спросил топ-менеджер. — Я бы не был представителем бизнеса, если бы не обратился к государству и к органам власти за помощью в решении этого вопроса».
Большой путь.
Еще в начале текущего года президент Владимир Путин подчеркнул, что дальнейшее развитие Северного морского пути должно быть в зоне особого внимания. Среди ключевых задач — обеспечение круглогодичной навигации, увеличение грузопотока, наращивание арктического флота. Несмотря на санкционное давление в планах повысить привлекательность СМП для зарубежных логистических компаний. Анонсирован новый федеральный проект — «Развитие Большого Северного морского пути». Новый маршрут должен охватить почти в 3 раза больше протяженности уже существующего Севморпути.
Как достигнуть поставленных задач в текущих условиях, на конференции обсудили представители органов власти, судостроительных и судоходных. Генеральный директор ЦМКБ «Алмаз» ОСК Константин Голубев на конференции «Cеверный морской путь. Больше, чем Арктика» отметил, что для создания в Арктике комфортной среды и обеспечения работоспособности СМП предстоит построить много кораблей различного класса и назначения.
«Перед нами стоят очень амбициозные задачи — за следующие 10 лет построить не менее 1000 судов, включая суда для освоения или работы по СМП. Это невозможно без повышения производительности труда наших предприятий и переходу к новому технологическому укладу», — подчеркнул он.
Сохраняя этничность.
Среди затронутых тем форума — сохранение и развитие самобытной культуры коренных народов Севера. На сессии «Сохраняя этничность: взаимодействие КМНС и бизнеса» (КМНС — коренные малочисленные народы Севера, — примечание «Газеты.Ru») вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев рассказал о социальных проектах компании.
«В рамках одной из первых в РФ этнологической экспертизы мы выяснили, какие первоочередные нужды коренных и малочисленных народов должны быть удовлетворены в первую очередь. Эти нужды легли в основу программы, на которую было выделено 2 млрд рублей. В этом году пятилетний цикл программы подходит к концу, но это не означает, что мы ставим точку на взаимодействие с коренными малочисленными народами», — сообщил он.
В рамках сессии выступил советник руководителя ФАДН России Сергей Тимошков.
«Государство должно содействовать уважению и соблюдению прав КМНС, устанавливать определенные стандарты, а инструменты и механизмы фактического обеспечения реализации этих стандартов во многом зависят от корпоративного права. Развитие корпоративного права, особенно в последние годы, по отношению к КМНС продолжается», — рассказал спикер.
Доклад заместителя губернатора Красноярского края Валерия Семенова был посвящен защите прав КМНС и сохранение традиционного образа жизни в современных условиях. «Множество компаний сегодня рассматривают отношения с КМНС в рамках коммерции. Они вмешиваются в традиционный образ жизни, нарушают устои, традиционно поддерживаемые КМНС, и для себя считают основной обязанностью возмещение ущерба, нанесенного производственными процессами. Хрупкость природных ресурсов крайнего севера и те культурно-исторические устои, сложившиеся у КМНС должны побуждать государство находить способы не только компенсировать затраты и потери, связанные с изъятием земель КМНС, но и с ответственностью подходить к выдаче лицензий, тем форматам, которые использует при решении вопросов», — отметил заместитель губернатора.