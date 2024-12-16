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Бутылки с зажигательной смесью бросили в фойе Дома пионеров в Сальске

В Сальске ищут хулиганов, бросивших бутылки с зажигательной смесью в Дом пионеров.

Источник: Комсомольская правда

В Сальске Ростовской области неизвестные кинули бутылки с зажигательной смесью в фойе Дома пионеров имени Филоненко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава районной администрации Владимир Березовский.

По словам чиновника, инцидент произошел утром 16 декабря на улице Первомайской. Сторож успел потушить возгорание огнетушителем. Пострадавших нет.

— Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Все образовательные учреждения работают в штатном режиме, — написал Владимир Березовский.

Глава Сальского района попросил земляков быть бдительными и осторожными, а также напомнил об ответственности за подобные деяния.