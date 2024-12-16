«В реанимации женщина на ИВЛ и спасатель». Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал о пострадавших 13 декабря на пожаре в ТЦ Витебска

Площадь пожара в ТЦ «Беларусь» на улице Генерала Белобородова в Витебске более 2 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работали 90 сотрудников МЧС и было задействовано 21 единицы техники, сообщал МЧС. На пожаре были спасены 10 человек, еще 215 человек эвакуированы.