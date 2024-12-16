«В реанимации женщина на ИВЛ и спасатель». Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал о пострадавших 13 декабря на пожаре в ТЦ Витебска

Во время проведения штаба по ЧП в Витебске, где 13 декабря в торговом центре «Беларусь» произошел пожар, глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал о наиболее пострадавших людях.
«Одна пациентка у нас в тяжелом состоянии до сих пор, на аппарате ИВЛ», — отметил Дмитрий Крутой и его словам приводит Минздрав Беларуси.
Кроме того, спасатель, принимавший участие в ликвидации пожара в витебском ТЦ, также попал в реанимацию, сообщает Sputnik.by со ссылкой на Дмитрия Крутого.
Однако, как отметил глава Администрации президента, у медиков на сегодняшний момент нет сомнений, что люди поправятся и вернутся к нормальной жизни.
Напомним, что в день происшествия в больницы доставили 16 пострадавших, включая двоих детей, позже за психологической помощью обратились еще четыре человека.
На заседании штаба по этому ЧП 16 декабря в Витебске Дмитрий Крутой положительно отметил работу медиков, которые оказывали помощь пострадавшим.
«В Витебск в ночь происшествия выехали из Минска бригады реаниматологов, токсикологов и психологов. Организовали хорошую работу», — отметил Дмитрий Крутой (здесь подробнее).
Площадь пожара в ТЦ «Беларусь» на улице Генерала Белобородова в Витебске более 2 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работали 90 сотрудников МЧС и было задействовано 21 единицы техники, сообщал МЧС. На пожаре были спасены 10 человек, еще 215 человек эвакуированы.
Кстати, глава Администрации президента Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет (здесь все подробности).
А Глава Гомельского облисполкома объявил проверку всех ТЦ после пожара в Витебске (подробнее здесь).