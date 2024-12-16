М-5 в Самарской области перекрыта для всех видов транспорта

Напомним, что несколько трасс в регионе были закрыты для маршрутного и грузового транспорта из-за метеоусловий.
Ориентировочное время окончания ограничения движения 20:00 16 декабря.
В понедельник, 16 декабря, с 14:00 на участке М-5 Урал с с 98 км по 129 км (Москва Рязань -Пенза Самара Уфа Челябинск подъезд к г. Оренбург) введено полное ограничение движения для всех транспортных средств.
Напомним, что несколько трасс в регионе были закрыты для маршрутного и грузового транспорта из-за метеоусловий.
Ориентировочное время окончания ограничения движения 20:00 16 декабря.