Воронежское МЧС выдало грамоту‎ провалившемуся под лед фотографу

Воронежские сотрудники МЧС подготовили небольшой подарок для местного фотографа и блогера Владимира Малдера, провалившегося под лед буквально в прямом эфире. Мужчине повезло — рядом оказались очевидцы, которые его спасли. В ГУ МЧС по Воронежской области отнеслись к произошедшему с юмором и за наглядную демонстрацию последствий выхода на первый лед наградили смельчака «почетной грамотой». Документ подписал главный государственный инспектор по маломерным судам Воронежской области Владимир Волков. Забрать грамоту фотограф может по адресу: город Воронеж, Куцыгина, 28, рассказали в ведомстве в понедельник, 16 декабря.
— За самоотверженную попытку преодоления законов физики и здравого смысла, отвагу, проявленную в проверке первого тонкого льда, личный пример, который демонстрирует горожанам, как НЕ надо поступать, и широкое освещение простых и понятных правил поведения на первом льду, — говорится в грамоте. По информации спасателей, сейчас толщина льда на Воронежском водохранилище является неоднородной и составляет от 4 до 6 см. Во льду есть множество промоин, ходить по нему — опасно для жизни. — Безопасной для одного человека является толщина льда от 10 до 12 сантиметров, а для группы людей — не менее 25 сантиметров, — напоминают в городском управлении по делам ГО и ЧС.
РИА «Воронеж» писало об этом происшествии. Видео широко разошлось в Сети 14 декабря. Утверждается, что оно сделано на льду водохранилища в районе санатория имени Горького.