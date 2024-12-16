Воронежское МЧС выдало грамоту‎ провалившемуся под лед фотографу

— За самоотверженную попытку преодоления законов физики и здравого смысла, отвагу, проявленную в проверке первого тонкого льда, личный пример, который демонстрирует горожанам, как НЕ надо поступать, и широкое освещение простых и понятных правил поведения на первом льду, — говорится в грамоте. По информации спасателей, сейчас толщина льда на Воронежском водохранилище является неоднородной и составляет от 4 до 6 см. Во льду есть множество промоин, ходить по нему — опасно для жизни. — Безопасной для одного человека является толщина льда от 10 до 12 сантиметров, а для группы людей — не менее 25 сантиметров, — напоминают в городском управлении по делам ГО и ЧС.