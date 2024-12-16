Закон сохранения импульса: формулировка, применение и значимость

Закон сохранения импульса применим к замкнутой системе — то есть такой, где выполняется закон сохранения энергии. Иначе говоря, на тело или тела не действуют внешние силы. На самом деле в природе не существует идеальной замкнутой системы, так как до конца исключить влияние извне невозможно. Самым приближенным примером можно считать предметы вроде термоса. Но в физике пренебрегают многими факторами, чтобы изучить взаимодействие тел, и очень условно подразумевают под замкнутой системой объекты, на которые в явном виде не действуют посторонние тела. И вот о том, как ведут себя друг с другом эти объекты замкнутой системы, рассказывает закон сохранения импульса.