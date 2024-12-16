Стало известно, как возникает интертипная сверхпроводимость

Ранее ученые считали, опираясь на результаты эмпирических опытов и расчетов, что подобными «промежуточными» характеристиками обладают лишь те сверхпроводники, в которых содержится лишь небольшое число примесей и дефектов, влияющих на характер движения электронов через эти материалы. Российские исследователи обнаружили, что интертипные сверхпроводники в некоторых случаях могут содержать в себе большое число примесей, если в них присутствуют несколько «сортов» электронов, различающихся по свойствам.