В РФ создали долгоживущие культуры клеток бересклета

Для получения подобных соединений, как отмечают российские исследователи, значительно проще и выгоднее использовать не сами растения, а культуры их клеток. Это связано с тем, что биотехнологи могут подобрать условия для их выращивания, при которых клетки растений будут преимущественно производить вещества, которые хотят из них извлечь промышленники или фармакологические компании.