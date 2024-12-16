В РФ создали долгоживущие культуры клеток бересклета

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские исследователи разработали подход, позволяющий выращивать долгоживущие культуры клеток бересклета Максимовича, способные, в частности, производить большое количество молекул антоцианов, обладающих сильными антиоксидантными свойствами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Наши эксперименты показали, как можно заставить клетку преимущественно синтезировать нужные биотехнологам соединения — определенные жирные кислоты или антоцианы. Это можно использовать в фармацевтике для эффективного получения лекарственного сырья», — пояснил научный сотрудник Института физиологии растений РАН (Москва) Артем Фоменков, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Фоменков и его коллеги совершили это открытие при изучении того, какие соединения могут вырабатывать культуры клеток бересклета Максимовича (Euonymus maximowiczianus), одного из древесных растений, широко распространенных на российском Дальнем Востоке и в северных регионах Китая. За последние десятилетия ученые обнаружили в его биомассе большое число веществ, обладающих противоопухолевой, противомикробной и противодиабетической активностью.
Для получения подобных соединений, как отмечают российские исследователи, значительно проще и выгоднее использовать не сами растения, а культуры их клеток. Это связано с тем, что биотехнологи могут подобрать условия для их выращивания, при которых клетки растений будут преимущественно производить вещества, которые хотят из них извлечь промышленники или фармакологические компании.
В частности, российские исследователи обнаружили, что культуры из аналогов стволовых клеток бересклета Максимовича, полученные из присемянников этих растений, можно использовать для производства антоцианов — пигментных молекул фиолетовой окраски, обладающих сильными антиоксидантными свойствами. Для этого необходимо обработать эти клетки при помощи фитогормона метилжасмоната и выращивать их при ярком свете.
Ученые также обнаружили, что эти же клетки можно использовать для производства длинноцепочечных жирных кислот и триацилглицеринов, если выращивать их в аналогичной питательной среде при полном отсутствии освещения. В перспективе это позволит получать большое число полезных для здоровья или важных для промышленности соединений, используя различные комбинации из культур клеток бересклета Максимовича и условий среды, подытожили биотехнологи.