Российские пользователи HUAWEI продолжают использовать сервисы Google

Начнем с того, что Huawei Mobile Services предоставляет большой выбор как собственных, так и сторонних приложений и что установка, что их работа не вызывает вопросов. Тут важным плюсом для граждан России является то, что в AppGallery нет проблем с проведением оплаты и присутствуют приложения отечественных банков. Даже если искомого приложения нет — особых сложностей со сторонней установкой нет, благо качественных инструкций в интернете полно. Да и привычный многим YouTube, Maps или Gmail работает без каких бы то проблем и «танцев» с бубнами. Ну и, наверное, самое главное — наличие нескольких платформ предполагает появление конкуренции, что естественно приводит к борьбе за пользователя и заставляет улучшить качество и надежность программного обеспечения.