В Астане и нескольких регионах Казахстана ожидаются сложные погодные условия

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области — порывы до 15−20, в районе Алакольских озер временами до 23−28 м/с. Ночью на севере, в центре и горных районах области сильный мороз −25−28°С. В Талдыкоргане ночью сильный мороз −25°С.