В Астане и нескольких регионах Казахстана ожидаются сложные погодные условия

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской области ожидается сильный ветер.
«Днем на западе и севере Акмолинской области возможны порывы ветра до 23 м/с. В Кокшетау ожидается южный ветер 15−20 м/с».
В Астане также прогнозируют южный ветер, порывами до 20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере и востоке региона будет низовая метель. Ветер юго-западный и южный, порывами до 15−20 м/с.
В Уральске прогнозируют гололед, низовую метель. Ветер юго-западный, южный, порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на востоке, юге Абайской области туман. Ветер юго-восточный на юге и в центре области до 15−20 м/с.
Ночью и утром на севере и востоке Восточно-Казахстанской области туман.
На западе, севере и востоке Северо-Казахстанской области прогнозируют низовую метель. Ветер южный 15−20 м/с, на западе, севере и юге региона возможны порывы до 23−28 м/с. Днем в Петропавловске низовая метель. Ветер южный 15−20 м/с, порывы до 23 метров.
На западе, севере и в центре Костанайской области метель. Ветер южный, 15−20 метров, в северной половине области порывы до 23−28 м/с. В Костанае также прогнозируют низовую метель и южный ветер 15−20, ночью порывами до 23 м/с.
Ночью и утром в горных районах Жетысуской области синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области — порывы до 15−20, в районе Алакольских озер временами до 23−28 м/с. Ночью на севере, в центре и горных районах области сильный мороз −25−28°С. В Талдыкоргане ночью сильный мороз −25°С.
В Кызылординской области юго-восточный ветер, южный ночью на севере области, 15−20 м/с.
На юге и в горных районах Алматинской области временами туман. Ночью на севере и в горных районах региона прогнозируют сильный мороз −25−26°С. В Алматы 17 декабря ночью временами туман.