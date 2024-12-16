Врачи спасли 6-месячного мальчика со спинальной мышечной атрофией в Иркутске

В Иркутской государственной областной детской клинической больнице помогли шестимесячному малышу с доклинической стадией спинальной мышечной атрофии. Как сообщили КП-Иркутск в министерстве здравоохранения региона, для лечения впервые использовали российский препарат.
Спинальная мышечная атрофия — это редкое заболевание, которое встречается у одного новорожденного из 6−10 тысяч. Вовремя выявить заболевание получилось с помощью генетического теста. Это и спасло жизнь ребенка: после двухлетнего возраста ему грозили прогрессирующая слабость, атрофия и паралич мышц в результате поражения нервных клеток спинного мозга.
— После введения препарата уже через час мальчик улыбался, вел себя активно. Его ждет несколько этапов лечения, следующий укол поставим в конце декабря, — поделился лечащий врач, главный внештатный детский специалист невролог минздрава Иркутской области Сергей Пак.
На сегодняшний день в Иркутской области живет 26 детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 52-летний мужчина спас жизни двух соседей на пожаре в Иркутской области.