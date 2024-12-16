Врачи спасли 6-месячного мальчика со спинальной мышечной атрофией в Иркутске

Спинальная мышечная атрофия — это редкое заболевание, которое встречается у одного новорожденного из 6−10 тысяч. Вовремя выявить заболевание получилось с помощью генетического теста. Это и спасло жизнь ребенка: после двухлетнего возраста ему грозили прогрессирующая слабость, атрофия и паралич мышц в результате поражения нервных клеток спинного мозга.