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В Самаре «тимуровцы» помогают расчищать улицы от снега

В Самаре «тимуровцы» почистили снег на территории сквера на улице Строителей.

Источник: реготделение «Движении первых» Самарской области

В Самаре на городские улицы вышли «тимуровцы». Юные помощники участвуют в расчистке города от снега. Об этом сообщили в реготделении «Движении первых» Самарской области.

«Представители МБУ “Кировское” вместе с “тимуровцами” местного отделения Самары почистили снег на территории сквера на улице Строителей», — рассказали в пресс-службе.

В следующем году там планируют создать сквер, посвященный памяти Героя Советского Союза и жителя района «Металлург» Владимира Чудайкина. Напомним, управляющие компании плохо справились с уборкой снега в Самаре.

В некоторых дворах дворники вообще не выходили еще на работу. Глава Самары Иван Носков поставил тройку за уборку снега ночью 16 декабря.

ЖКХ