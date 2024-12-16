В Самаре «тимуровцы» помогают расчищать улицы от снега

В Самаре на городские улицы вышли «тимуровцы». Юные помощники участвуют в расчистке города от снега. Об этом сообщили в реготделении «Движении первых» Самарской области.
«Представители МБУ “Кировское” вместе с “тимуровцами” местного отделения Самары почистили снег на территории сквера на улице Строителей», — рассказали в пресс-службе.
В следующем году там планируют создать сквер, посвященный памяти Героя Советского Союза и жителя района «Металлург» Владимира Чудайкина. Напомним, управляющие компании плохо справились с уборкой снега в Самаре.
В некоторых дворах дворники вообще не выходили еще на работу. Глава Самары Иван Носков поставил тройку за уборку снега ночью 16 декабря.