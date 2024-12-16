Новогодние фейерверки отменили в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.
Сэкономленные средства направят на гуманитарную помощь в зону СВО.
«Запускать салюты в небо будем по завершению СВО, когда ребята вернутся домой. Прошу воздержаться и остальных жителей от запуска пиротехники», — призвал глава Новороссийска Андрей Кравченко.
В период новогодних и рождественских праздников в городе усилят меры по обеспечению антитеррористической безопасности в местах массового пребывания граждан. Особое внимание уделят железнодорожному и автовокзалам.
Кроме того, в Новороссийске увеличат количество дежурных врачей и бригад скорой помощи.
«Массовые мероприятия заменим на локальные. Не можем оставить самых маленьких новороссийцев совсем без праздника — во внутригородских районах проведем новогодние утренники», — сказал Андрей Кравченко.
Места скопления людей заранее обследуют кинологи со служебно-розыскными собаками. Кроме того, будет организовано патрулирование с привлечением сотрудников силовых ведомств, казачества и добровольных народных дружин.