В Омской области открыли первую ледовую переправу через Иртыш

В Усть-Ишимском районе начала работу первая ледовая переправа «Аксёновская», которая соединяет сёла Аксёново и Ярково. Официальное открытие состоялось 16 декабря.
Толщина льда на переправе сейчас составляет 37 см, а максимально допустимая нагрузка — до пяти тонн. Безопасность ледовых дорог проверяют сотрудники МЧС совместно с другими службами. Маршрут оборудован знаками, пунктами обогрева и необходимыми спасательными средствами.
Этой зимой для жителей Омской области планируется открыть девять ледовых дорог через Иртыш:
1. «Аксёновская» — Усть-Ишимский район, сёла Аксёново — Ярково (открыта).
2. «Никольская» — Усть-Ишимский район, сёла Усть-Ишим — Никольск.
3. «Изюкская» — Тевризский район, Тевриз — Александровка.
4. «Белоярская» — Тевризский район, Тевриз — Белый* Яр.
5. «Бородинская» — Тевризский район, Тевриз — Бородинка.
6. «Знаменская» — Знаменский район, Знаменское — Качуково.
7. «Усть-Шишовская» — Знаменский район, Усть-Шиш — Тузаклы.
8. «Большереченская» — Большереченский район, Большеречье — Муромцево.
9. «Черлакская» — Черлакский район, Черлак — Нововаршавка.
По мере укрепления ледового покрытия на Иртыше остальные переправы будут открываться постепенно после проверки специалистами. В МЧС напоминают омичам, что выход на несанкционированные ледовые переправы и водоёмы опасен для жизни.