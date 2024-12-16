В центре Омска построили многоэтажку с одной пятикомнатной квартирой

Общая площадь многоэтажки — 7433 кв.м. Всего в доме 20 этажей, а также один подземный. В новостройке 78 квартир, среди которых 30 — двухкомнатные, 32 — трехкомнатные, 15 — четырехкомнатные, и одна пятикомнатная квартира площадью более 250 кв.м.