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В центре Омска построили многоэтажку с одной пятикомнатной квартирой

Новостройка включает в себя двухэтажную крытую парковку на 140 мест.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на улице Чернышевского, 1 достроили 20-этажку на 78 квартир, сообщил мэр Сергей Шелест.

Общая площадь многоэтажки — 7433 кв.м. Всего в доме 20 этажей, а также один подземный. В новостройке 78 квартир, среди которых 30 — двухкомнатные, 32 — трехкомнатные, 15 — четырехкомнатные, и одна пятикомнатная квартира площадью более 250 кв.м.

Помимо этого, в доме также предусмотрена двухэтажная крытая парковка, рассчитанная на 140 автомобилей.

Ранее мы писали, что в Омске построили 11-этажку с 53 трешками в Амуре-2.