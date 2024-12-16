В центре Омска построили многоэтажку с одной пятикомнатной квартирой

В Омске на улице Чернышевского, 1 достроили 20-этажку на 78 квартир, сообщил мэр Сергей Шелест.
Общая площадь многоэтажки — 7433 кв.м. Всего в доме 20 этажей, а также один подземный. В новостройке 78 квартир, среди которых 30 — двухкомнатные, 32 — трехкомнатные, 15 — четырехкомнатные, и одна пятикомнатная квартира площадью более 250 кв.м.
Помимо этого, в доме также предусмотрена двухэтажная крытая парковка, рассчитанная на 140 автомобилей.
Ранее мы писали, что в Омске построили 11-этажку с 53 трешками в Амуре-2.