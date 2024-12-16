«Скучно не будет!»: министр по культуре и туризму рассказал, чего ждать калининградцам в новогодние дни

«Это традиционное место встреч, прогулок для калининградцев, туристов, которые к нам приедут. Это тоже такой наш якорный проект. Порядка 280 мероприятий будет проходить. Программа будет насыщенной, и точно не будет скучно тем, кто решит встречать Новый год в Калининграде, это факт», — подчеркнул глава ведомства.