«Скучно не будет!»: министр по культуре и туризму рассказал, чего ждать калининградцам в новогодние дни

В новогодние дни в Калининградской области планируется порядка 280 различных мероприятий. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на прямой линии в паблике регионального правительства «ВКонтакте» в понедельник, 16 декабря.
«Будет много традиционных мероприятий, к которым калининградцы и гости области уже привыкли, — рассказал глава ведомства. — Главным событием будет фестиваль “Зимние каникулы на Балтике”. В этом году он опять масштабно стартует 24 декабря и продлится до 8 января».
В рамках фестиваля будут спектакли, мастер-классы для детей, творческие встречи с известными актёрами. Гости, в том числе Нонна Гришаева и Лиза Арзамасова, представят фильмы, в которых играют.
«Будет интересно. Будет на что сходить, что посмотреть. Это помимо регулярного репертуара наших учреждений, которые тоже подготовили премьеры. Например, Калининградский областной драматический театр подготовил “Принцессу на горошине”. Это детский, семейный спектакль, и он будет интересен всем».
По словам Андрея Ермака, на острове Канта в ближайшие дни начнёт свою работу рождественская ярмарка.
«Это традиционное место встреч, прогулок для калининградцев, туристов, которые к нам приедут. Это тоже такой наш якорный проект. Порядка 280 мероприятий будет проходить. Программа будет насыщенной, и точно не будет скучно тем, кто решит встречать Новый год в Калининграде, это факт», — подчеркнул глава ведомства.
Лишь 3 из 10 калининградцев довольны продолжительностью новогодних каникул с 29 декабря по 8 января.