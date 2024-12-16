В МЭИ повысили износостойкость лопаток паровых турбин в полтора раза

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты НИУ «МЭИ» разработали технические решения, позволяющие увеличить в 1,5 раза срок износа лопаток паровых турбин, сообщили в пресс-службе университета. При этом более чем в два раза повышается эрозионная стойкость наносимого на поверхность этих лопаток сплава — стеллита.
Для решения этой задачи используются технологии PVD — нанесение на лопатки турбины тонких пленок из других металлов путем осаждения этих металлов в газовой фазе.
«Ученые МЭИ, с использованием созданного в университете технологического оборудования по формированию PVD-покрытий и уникальной научной установки “Эрозия-М”, разработали технологические решения по продлению ресурса и повышению надежности лопаточного аппарата влажнопаровых ступеней турбин», — отметили в пресс-службе.
Когда рабочие лопатки паровых турбин вращаются во влажном водяном пару, они подвергаются высокоскоростному воздействию находящихся в потоке водяных капель, поведение которых подобно абсолютно твердому телу. В результате происходит разрушение входных и выходных кромок лопаточного аппарата. Снижается эффективность турбины, а в некоторых случаях часть лопатки отламывается, что приводит к аварийной остановке турбоагрегата.
Технология МЭИ включает предварительную модификацию поверхности стеллита с последующим формированием износостойкого покрытия на всей поверхности лопатки, которое защищает не только входные, но и выходные кромки. Коллектив под руководством ведущего научного сотрудника Алексея Медникова тщательно исследовал модифицированные стеллитовые пластины и провел натурные испытания эффективности покрытия на работающих паровых турбинах.
В результате достигнуто повышение более чем в 1,5 раза срока износа лопаток и снижение потери от недовыработки электроэнергии. Эрозионная стойкость стеллита повышена более чем в два раза. «Высокий научно-технический уровень сотрудников НИУ “МЭИ”, а также имеющаяся в нашем университете уникальная экспериментальная и приборная база позволяют решать широкий спектр актуальных задач в области повышения ресурса и надежности эксплуатируемого и разрабатываемого энергетического оборудования», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.