В МЭИ повысили износостойкость лопаток паровых турбин в полтора раза

В результате достигнуто повышение более чем в 1,5 раза срока износа лопаток и снижение потери от недовыработки электроэнергии. Эрозионная стойкость стеллита повышена более чем в два раза. «Высокий научно-технический уровень сотрудников НИУ “МЭИ”, а также имеющаяся в нашем университете уникальная экспериментальная и приборная база позволяют решать широкий спектр актуальных задач в области повышения ресурса и надежности эксплуатируемого и разрабатываемого энергетического оборудования», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.