В Ростовской области прокомментировали слухи о задержании замначальника УЭБиПК

В Ростовской области прокомментировали слухи о задержании заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.
— Сейчас оперативники выясняют обстоятельства произошедшего. В случае причастности сотрудника к противоправным действиям, он понесет наказание в установленном законом порядке, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Напомним, ранее в ряде донских СМИ заявили о проверке, которую якобы начали в отношении высокопоставленного правоохранителя.