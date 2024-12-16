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В Ростовской области прокомментировали слухи о задержании замначальника УЭБиПК

В донском главке МВД прокомментировали задержание высокопоставленного полицейского.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области прокомментировали слухи о задержании заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.

— Сейчас оперативники выясняют обстоятельства произошедшего. В случае причастности сотрудника к противоправным действиям, он понесет наказание в установленном законом порядке, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, ранее в ряде донских СМИ заявили о проверке, которую якобы начали в отношении высокопоставленного правоохранителя.