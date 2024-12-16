Метели, снег и гололёд ожидаются в Челябинской области 17 декабря

Снегопады, метели и сильный ветер ожидаются в Челябинской области ночью и днём 17 декабря. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре.
По данным синоптиков, во вторник на Южном Урале будет облачно, пройдёт снег, местами умеренный. В большинстве районов обещают метели. На дорогах вероятны снежные заносы и гололедица, местами сильная. Порывы ветра достигнут 22 м/с.
В ночь на 17 декабря на термометрах будет от 5 до 10 градусов мороза. В дневные часы температура воздуха составит −2.. −4 градуса.
В Челябинске во вторник также пройдёт небольшой снег, на дорогах будет скользко. Ночью столбики термометров опустятся до −7, днём 17 декабря будет от −2 до −4 градусов. Прогнозируют ветер с порывами до 18 м/с.
В Упрдор «Южный Урал» сообщили, что на федеральных трассах работает усиленная группировка дорожной техники. Также на автодороги вывели дополнительные экипажи Госавтоинспекции. Автомобилистов просят по возможности отказаться от поездок в снегопад, особенно если путь пролегает через горнозаводскую зону.