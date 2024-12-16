Развели людей и транспорт. Казанцы высказались о новом Горьковского шоссе

На торжественном открытии, которое состоялось под руководством главы Татарстана Рустама Минниханова и мэра города Ильсура Метшина, шоссе было представлено как образец современного дорожного строительства. Теперь магистраль имеет шесть полос, первую в республике трехуровневую развязку, тоннель, эстакаду и пешеходные переходы с лифтами и пандусами.
Проект, растянувшийся на два года и обошедшийся в 27,1 млрд рублей, должен был решить проблему пробок и увеличить пропускную способность дороги до 11 тысяч автомобилей в час. Однако не все казанцы разделяют радость чиновников: по мнению местных жителей, реконструкция принесла не только плюсы, но и новые проблемы. Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Что изменилось?
Горьковское шоссе — один из главных транспортных коридоров города. Построенная в 70-х годах магистраль уже не справлялась с возросшим потоком автомобилей, особенно после активного освоения жилых районов Салават Купере и Залесный.
В рамках реконструкции специалисты убрали светофоры, организовав бессветофорное движение. Людей-пешеходов и водителей на автомобилях фактически полностью развели по разным уровням, дабы никто никому не мешал. Построили пять надземных и три подземных пешеходных перехода, установили шумозащитные экраны. А также проложили 14-километровую велодорожку и тротуары шириной до 4,5 метров.
Кроме того, для создания трехуровневой развязки использовали самые современные технологии. На пересечении улиц Фрунзе, Болотникова и Восстания теперь красуется масштабная эстакада, а под железнодорожным мостом построили тоннель.
«Красота! Ни одного светофора, с “Кварталов” до трассы М7 теперь доезжаем за 20 минут», — рассказывает довольные казанцы.
Негативные отклики жителей.
Не успели власти торжественно открыть магистраль, как в социальных сетях появились жалобы жителей. Основные претензии касаются неудобства для пешеходов, отсутствия остановочных павильонов и увеличившихся маршрутов.
Жители домов на улице Краснококшайской требуют вернуть пешеходный переход и светофор. Без них дети вынуждены тратить лишние 10 минут на дорогу до школы. К слову, на онлайн картах до сих пор показывается, что зебра по указанному участку есть.
На остановках «Лазарева», «КЭМП» и других отсутствуют знаки и павильоны. В декабрьскую метель людям приходится ждать транспорт на морозном ветру.
В целях обеспечения бессветофорного движения запретили многие привычные повороты налево. Жителям Салават Купере и Залесного приходится проезжать лишние километры, чтобы добраться домой или выехать на трассу. Например, новая разворотная петля для выезда из Салават Купере добавляет 2 км пути.
Цена модернизации.
Идея создания бессветофорной магистрали столкнулась с реальными трудностями. Ради ускорения автомобильного движения горожане вынуждены мириться с неудобствами, которые могли быть продуманы на этапе проектирования.
Местные жители недоумевают — зачем отключать светофоры и закрывать привычные переходы, если это усложняет жизнь пешеходам и удлиняет маршруты автомобилистов? С другой стороны, именно многочисленные светофоры были причинами заторов — если не убрать их, никакое расширение дорожного полотна не помогло бы.
«Ситуация спорная. С одной стороны да, дальше ехать. С другой — по времени теперь выходит экономия. Трасса в навигаторе всегда зелёная, а раньше из-за светофоров собирались огромные пробки, хуже всего было утром и вечером. По 20 минут на повороте приходилось стоять», — отмечает казанец, проживающий в ЖК «Салават Купере».
Несмотря на недостатки, реконструкция Горьковского шоссе — важный шаг в развитии городской инфраструктуры. Опыт показывает, что такие проекты требуют времени для адаптации. Вспомним, как в Казани привыкали к изменённым схемам движения на проспекте Победы. Возможно, через несколько месяцев казанцы оценят масштабные изменения, а власти доработают спорные моменты.
Главное — прислушаться к мнению горожан и внести необходимые корректировки, чтобы дорога действительно стала удобной для всех.