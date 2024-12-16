Развели людей и транспорт. Казанцы высказались о новом Горьковского шоссе

Проект, растянувшийся на два года и обошедшийся в 27,1 млрд рублей, должен был решить проблему пробок и увеличить пропускную способность дороги до 11 тысяч автомобилей в час. Однако не все казанцы разделяют радость чиновников: по мнению местных жителей, реконструкция принесла не только плюсы, но и новые проблемы. Подробности — в материале «АиФ-Казань».