С 16 декабря дети в Самарской области начнут получать подарки от губернатора

Ребята, которые ходят в детский сад или школу, получат подарки на праздничных новогодних мероприятиях. Остальным можно будет получить подарки в учреждениях, которые определяют в каждом городе или районе отдельно. Так, в Тольятти подарки неорганизованным детям будут выдавать в территориальных отделениях «Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа», в Сызранском районе — в администрациях поселений, а в Новокуйбышевске — в отделении помощи семье и детям и в комплексном центре.