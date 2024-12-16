С 16 декабря дети в Самарской области начнут получать подарки от губернатора

По традиции, в канун Нового года дети в Самарской области получают сладкие подарки от губернатора. Нынешний год не станет исключением, а подарки начнут раздавать с 16 декабря.
Подарки будут получать дети от двух до 15 лет включительно, возраст определяют по состоянию на 31 декабря 2024 года. Также подарки положены подросткам 16−17 лет, которые живут в многодетных или приемных семьях, те, кто находится в трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды.
Ребята, которые ходят в детский сад или школу, получат подарки на праздничных новогодних мероприятиях. Остальным можно будет получить подарки в учреждениях, которые определяют в каждом городе или районе отдельно. Так, в Тольятти подарки неорганизованным детям будут выдавать в территориальных отделениях «Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа», в Сызранском районе — в администрациях поселений, а в Новокуйбышевске — в отделении помощи семье и детям и в комплексном центре.