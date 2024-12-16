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22-летний житель Братска устроил «праздничный салют» из охолощенного оружия

На нарушителя спокойствия составили административный протокол.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске нашли мужчину, который устроил «праздничный салют» из охолощенного оружия. Об этом КП-Иркутск сообщили МВД России «Братское».

Очевидцы позвонили в полицию около пяти часов утра 13 декабря. В районе Галачинский в частном секторе послышались выстрелы. Полицейские отправились на место и задержали пьяного 22-летнего жителя города.

— Во время проверки установили, что мужчина, находясь во дворе своего дома, два раза выстрелил светошумовыми патронами из охолощенной винтовки Мосина. По его словам, таким способом он решил отметить День города, — сообщили в ведомстве.

Правоохранители изъяли оружие, на нарушителя спокойствия составили административный протокол.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 14-летний подросток на «Тойоте» отца сбил девятиклассника в Усолье-Сибирском. Пострадавшего доставили в больницу Иркутска.